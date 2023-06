Ukraine : Le bilan de l'attaque de Kramatorsk s'alourdit

KYIV, 28 juin (Reuters) - Le bilan de l'attaque contre un restaurant de Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine, s'est alourdi à huit morts, ont rapporté mercredi les services de secours, indiquant aussi que 56 personnes ont été blessées. Deux missiles tirés par l'armée russe ont ciblé mardi Kramatorsk, touchant un restaurant très fréquenté du centre-ville. Via la messagerie Telegram, les services de secours ont indiqué que les recherches se poursuivaient au milieu des décombres du bâtiment. (Reportage Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)