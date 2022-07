Ukraine: La ville de Mykolaïv, près d'Odessa, secouée par des explosions

par Iryna Nazarchuk

KYIV/KONSTYANTYNIVKA, Ukraine (Reuters) - De puissantes explosions ont retenti samedi matin à Mykolaïv, une ville du sud de l'Ukraine proche d'Odessa, port stratégique qui a été la cible de frappes russes.

"Il y a de puissantes explosions dans la ville ! Restez dans les abris !", a écrit le maire de Mykolaïv, Oleksandr Senkevitch, sur l'application de messagerie Telegram.

Les sirènes annonçant des frappes aériennes ont retenti dans la ville.

Il n'était pas possible de connaître dans l'immédiat l'origine de ces explosions. La Russie a néanmoins fait savoir qu'elle avait frappé un poste de commandement de l'armée ukrainienne dans la région. Reuters n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude de ces informations.

Kyiv affirme que Moscou intensifie actuellement les tirs de missiles de longue portée, frappant des cibles civiles pourtant éloignées de la ligne de front. La Russie affirme, pour sa part, qu'elle ne vise que des sites militaires.

Des missiles tirés par l'armée russe ont atteint vendredi un bâtiment résidentiel et un complexe hôtelier à Serhiivka, faisant au moins 21 morts et des dizaines de blessés.

En début de semaine, un autre missile a frappé un centre commercial de Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, tuant au moins 19 personnes.

Dans une vidéo diffusée vendredi soir, le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit que ces frappes étaient "délibérées, dans l'idée de terroriser, et non une sorte d'erreur ou un tir de missile fortuit".

Le ministère russe de la Défense a dit samedi que l'armée avait détruit des sites militaires ukrainiens à Mykolaïv et dans la région du Donbass grâce à des armes de haute précision et avait frappé d'autres sites militaires dans la région de Zaporijjia, au Sud, et de Kharkiv, plus au Nord, rapportent les agences de presse russes.

Les Russes ont gagné du terrain ces dernières semaines dans l'est de l'Ukraine, et notamment dans les provinces industrielles de Louhansk et de Donetsk, aidés par les forces séparatistes pro-russes.

Selon une source séparatiste, citée par l'agence de presse russe TASS, l'armée ukrainienne subissait des attaques intenses à Lysytchansk. "Ils seront vaincus prochainement s'ils ne se rendent pas", a dit cette source.

Il n'était pas possible de vérifier l'information. Les autorités ukrainiennes n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour répondre à ces allégations.

L'armée ukrainienne est parvenue, pour sa part, à reprendre jeudi le contrôle de l'île aux Serpents, succès stratégique majeur pour Kyiv qui pourrait contribuer à alléger le blocus imposé par Moscou aux ports de la mer Noire.

(Reportage par les bureaux de Reuters, version française Caroline Pailliez)