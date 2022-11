Ukraine: La Turquie souhaite des pourparlers de paix, dit Erdogan

ISTANBUL (Reuters) - La Turquie s'est engagée à rechercher un dialogue de paix entre la Russie et l'Ukraine, ont rapporté samedi des médias turcs citant le président Tayyip Erdogan, qui accuse les États-Unis et d'autres pays occidentaux de provoquer Moscou.

Selon des propos rapportés par la chaîne de télévision publique TRT et d'autres médias, Tayyip Erdogan a déclaré que "l'Occident, et en particulier les États-Unis, attaquent la Russie apparemment sans fin".

"Bien sûr, la Russie fait preuve d'une grande résistance face à tout cela", aurait également déclaré le président à des journalistes lors d'un vol en provenance d'Ouzbékistan.

Les pays occidentaux ont armé Kyiv et imposé des sanctions strictes à Moscou depuis son invasion de l'Ukraine, en février.

"Nous travaillons sur la manière de créer un corridor de paix ici, comme nous avions le corridor des céréales. Nous pensons que le meilleur moyen d'y parvenir est de passer du dialogue à la paix", a déclaré Tayyip Erdogan, ajoutant que l'avis de l'Ukraine serait important.

La Turquie, membre de l'Otan, a accueilli des pourparlers entre des délégations ukrainiennes et russes au début de l'année et a cherché un équilibre entre ses critiques de l'invasion et son opposition aux sanctions.

Ankara et les Nations unies ont négocié un accord pour relancer les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire au cours des quatre derniers mois. Selon Tayyip Erdogan, "la Turquie aurait tort" de proposer un calendrier spécifique pour la prolongation de l'accord au-delà de la date limite du 19 novembre, mais celui-ci devait être appliqué "aussi longtemps que possible".

Il n'y a eu aucune tentative publique de reprise des pourparlers de paix entre les deux parties depuis l'échec à Istanbul, au cours des premières semaines du conflit, des initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu.

L'Ukraine a nié mardi toute pression occidentale pour négocier avec la Russie, répétant que les pourparlers ne pourraient avoir lieu que si Moscou renonçait à l'ensemble du territoire occupé depuis l'invasion de février.

La Russie s'est déclarée vendredi déterminée à atteindre les objectifs de ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, ajoutant que cela pouvait passer par des pourparlers de paix mais que la position empêchait toute discussion de ce type.

Toujours selon les médias turcs, Tayyip Erdogan a par ailleurs déclaré que les efforts de la Turquie pour conclure son achat de jets F-16 seraient "beaucoup plus faciles" si les Républicains finissent par contrôler le Sénat américain.

Alors que la Turquie a demandé en octobre à acheter 40 chasseurs F-16 de Lockheed Martin Corp et près de 80 kits de modernisation pour ses avions de guerre existants, les discussions techniques se poursuivent entre les deux parties.

Le Congrès américain devra approuver toute vente finale, ce qui représente un obstacle pour Ankara compte tenu des liens diplomatiques parfois tendus entre les deux pays et du scepticisme de certains législateurs américains.

(Reportage Azra Ceylan et Jonathan Spicer, version française Benjamin Mallet)