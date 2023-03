Ukraine : La Slovaquie va envoyer à son tour des avions de chasse MIG-29

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Slovaquie est devenue vendredi le deuxième allié de l'Ukraine à fournir des avions de combat MIG-29, que Kyiv considère comme essentiels pour repousser l'invasion russe qui dure depuis plus d'un an. Bratislava rejoint ainsi la Pologne, qui a annoncé jeudi la livraison de quatre avions de chasse MIG-29 à l'Ukraine, dont les deux pays, qui sont membres de l'Otan, sont voisins. La flotte slovaque de 11 avions MiG-29 a été retirée du service l'été dernier et la plupart des appareils ne sont pas opérationnels. Le gouvernement slovaque enverra les engins prêts à être utilisés et le reste servira de pièces de rechange. La Slovaquie fournira également une partie de son système de défense aérienne KUB, a déclaré le Premier ministre slovaque, Eduard Heger. "Aujourd'hui, le gouvernement a décidé et approuvé à l'unanimité un accord international (sur le don)", a déclaré Eduard Heger. "Le processus de remise en état de ces avions de combat est étroitement coordonné avec la Pologne, l'Ukraine et, bien sûr, d'autres alliés", a-t-il ajouté. La Slovaquie recevra une compensation financière de la part de l'Union européenne. Il a également conclu un accord avec les États-Unis sur des livraisons de matériel militaire d'une valeur d'environ 700 millions de dollars, a indiqué Eduard Heger. Les alliés de l'Otan dans l'ancien bloc de l'Europe de l'Est communiste, tels que la Pologne et la Slovaquie, sont des fervents soutiens de Kyiv depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Les pays occidentaux qui ont fourni des armes à l'Ukraine ont jusqu'à présent refusé d'envoyer des avions de combat. La Slovaquie a commandé des avions de combat F-16 aux États-Unis en 2018 pour remplacer les vieux MiG-29. Les premiers avions, fabriqués aux États-Unis, devraient arriver en 2024, après un certain retard. De son côté, Moscou a réagi vendredi en affirmant que les avions de chasse transmis à l'Ukraine par les pays de l'Europe de l'Est seraient détruits et ne changeraient rien au cours du conflit. (Reportage Robert Muller à Prague, rédigé par Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)