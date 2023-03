Ukraine : La situation à Bakhmout s'est stabilisée, selon un général ukrainien

25 mars (Reuters) - Les forces armées ukrainiennes sont parvenues à contrer une offensive russe dans et autour de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, où la situation se stabilise, a déclaré samedi le commandant en chef, le général Valeri Zaloujny. Le ministère britannique de la Défense a de son côté déclaré que l'assaut russe sur la ville, qui dure depuis des mois, s'est enlisé, en raison surtout des lourdes pertes subies par les troupes russes. Bakhmout est une cible majeure pour la Russie, qui cherche à s'emparer entièrement de la région industrielle du Donbass en Ukraine. Les responsables militaires russes ont plusieurs affirmé que la ville tomberait bientôt, mais l'armée ukrainienne défend ses positions dans la ville avec de violents combats. "La direction de Bakhmout est la plus difficile. Grâce aux efforts titanesques des forces de défense, la situation se stabilise", a déclaré le général Valeri Zaloujny dans un message sur l'application Telegram après une conversation avec son homologue britannique Tony Radakin. (Reportage David Ljunggren, version française Matthieu Protard)