Ukraine : La Russie revendique la prise de Soledar, Kyiv dément !

(Reuters) - La Russie a revendiqué vendredi la prise de la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, ce qui constituerait une première victoire militaire pour Moscou en six mois, mais Kyiv a affirmé de son côté que les combats se poursuivaient.

Reuters n'était pas en capacité dans l'immédiat de vérifier la situation sur place à Soledar, une petite localité de la province de Donestk qui fait l'objet de combats acharnés depuis plusieurs jours.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient pris jeudi soir le contrôle de la ville, après des affrontements et des bombardements intenses.

"La prise de Soledar a été rendue possible par le bombardement constant de l'ennemi par l'aviation et les unités d'artillerie", a déclaré le ministère russe de la Défense, qui n'a rien dit du rôle joué par le groupe paramilitaire Wagner, qui avait revendiqué dès mardi la prise de la ville.

La prise de Soledar devrait permettre de couper les voies d'approvisionnement ukrainiennes vers la ville voisine, plus grande, de Bakhmout, et d'y piéger les forces ukrainiennes restantes, a ajouté le ministère.

Toutefois, le porte-parole du commandant militaire de l'est de l'Ukraine, Sergueï Tcherevati, a démenti que Soledar fut tombée aux mains des forces russes.

Plus tôt vendredi, l'Ukraine avait annoncé que ses forces tenaient bon à Soledar après une nuit "éprouvante" de combats contre les troupes russes.

AVANCÉE MAJEURE

Environ 100 personnes ont été évacuées de Soledar vers la ville voisine de Chakhtarsk, contrôlée par les forces russes, a fait savoir l'agence de presse RIA citant un responsable local.

Jeudi, l'Ukraine avait indiqué que plus de 500 civils dont 15 enfants étaient pris au piège dans la ville.

La prise de Soledar, si elle était confirmée, constituerait une première victoire importante depuis juillet pour la Russie, qui a connu une série de revers militaires ces derniers mois, notamment près de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, et à Kherson, dans le sud du pays.

Moscou a annoncé cette semaine un nouveau remaniement de son commandement militaire en Ukraine, avec la nomination du chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guérassimov, comme commandant de l'"opération militaire spéciale" lancée en février dernier.

L'Ukraine comme la Russie ont enregistré d'importantes pertes militaires dans la bataille de Soledar.

Pour Moscou, la prise de Soledar doit constituer une étape vers la capture de Bakhmout, qui se trouve à moins de 10 kilomètres au sud-ouest, et une avancée majeure dans l'objectif affiché par le Kremlin de prendre le contrôle de toute la région orientale du Donbass.

Soledar est une petite localité mais elle possède d'importantes mines de sel qui ont une valeur commerciale et qui peuvent également être utilisées pour stocker des armes et des munitions hors de portée des missiles ukrainiens.

L'Ukraine affirme pour sa part que la Russie sacrifie des soldats dans un combat inutile pour un terrain vague bombardé.

Selon les responsables américains, une victoire de la Russie à Soledar, ou même encore à Bakhmout où les forces russes ont jusqu'à présent été repoussées, ne modifierait pas la dynamique générale du conflit.

"Même si Bakhmout et Soledar tombent aux mains des Russes, cela n'aura pas d'impact stratégique sur la guerre elle-même", a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, aux journalistes à la Maison Blanche, "et cela ne va certainement pas arrêter les Ukrainiens ou les ralentir".

(Reportage par les bureaux de Reuters, rédigé par Caleb Davis et Mark Trevelyan, Kate Entringer et Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey et Nicolas Delame)