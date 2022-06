Ukraine : La Russie resserre son emprise sur Sievierodonetsk

par Pavel Polityuk et Max Hunder

KYIV, 2 juin (Reuters) - Les forces russes tentaient jeudi d'étendre et de consolider leur emprise sur la ville industrielle ukrainienne de Sievierodonetsk, se rapprochant ainsi d'une victoire importante dans leur offensive dans la région du Donbass.

Dans un élan de solidarité avec Kyiv, les États-Unis ont annoncé un programme d'armement de 700 millions de dollars (655.12 millions d'euros) qui comprendra des systèmes de missiles avancés d'une portée de 80km.

La Russie a accusé les États-Unis de jeter de l'"huile sur le feu". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la fourniture de missiles augmentait le risque qu'un "pays tiers" soit entraîné dans le conflit.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a précisé que l'Ukraine avait promis de ne pas utiliser ces systèmes pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Joe Biden espère que l'extension de la portée de l'artillerie ukrainienne contribuera à pousser la Russie vers la table des négociations.

Après des jours de combats intenses autour de Sievierodonetsk, dont une grande partie a été détruite par les bombardements, les troupes russes ont progressé dans les rues de la ville. L'Ukraine affirme qu'environ 70% de la ville est sous contrôle russe.

"L'ennemi mène des opérations d'assaut dans l'agglomération de Sievierodonetsk", a déclaré jeudi l'état-major des forces armées ukrainiennes, ajoutant que les forces russes attaquaient également dans d'autres régions de l'est et du nord-est.

Selon d'autres responsables, au moins quatre civils ont été tués et dix autres blessés dans l'est et le nord-est du pays.

La Russie nie avoir ciblé des civils.

NUAGE ROSE

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaïdaï, a déclaré à Reuters que des civils s'abritaient des attaques russes sous une usine chimique de Sievierodonetsk qui, selon lui, a été touchée par une frappe aérienne mardi, dégageant un important nuage rose.

"Il y a des civils là-bas dans des abris anti-bombes, il en reste un bon nombre", a dit Serhiy Gaïdaï. Reuters n'a pas pu confirmer ce récit de manière indépendante.

Environ 15.000 personnes sont restées dans la ville, a précisé le gouverneur.

Serhiy Gaïdaï a prévenu que les troupes ukrainiennes de Sievierodonetsk pourraient être contraintes de se replier sur Lisichansk, plus facile à défendre du fait de sa position sur une colline.

Dans un contexte d'inquiétude quant aux ramifications mondiales de la guerre, le syndicat ukrainien des négociants en grains a déclaré que la récolte de blé de cette année allait probablement chuter à 19,2 millions de tonnes, contre un record de 33 millions en 2021.

Joe Biden doit rencontrer le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, jeudi à Washington. Jens Stoltenberg a annoncé aux journalistes qu'il convoquerait bientôt une réunion à Bruxelles avec des responsables suédois, finlandais et turcs pour discuter de l'opposition de la Turquie à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan. (Reportage Reuters, Rami Ayyub, Robert Birsel et Gareth Jones; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)