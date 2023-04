Ukraine: La Russie prévient que l'accord sur les céréales pourrait prendre fin

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - La Russie a prévenu jeudi qu'il n'y aurait pas d'extension au-delà du 18 mai à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes transitant via la mer Noire si les Occidentaux ne lèvent pas une série d'obstacles visant les exportations russes de céréales et d'engrais. Chapeauté en juillet dernier par les Nations unies et la Turquie, l'accord est destiné à apaiser la crise alimentaire mondiale, alors que la guerre en Ukraine a perturbé les exportations cruciales de céréales ukrainiennes et russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que "sans progrès sur la résolution de cinq problème systémiques (...), il n'y aura pas besoin de parler d'une nouvelle extension de l''initiative mer Noire' après le 18 mai". "Nous notons que (...) cette initiative a servi et continue de servir exclusivement les exportations commerciales de Kyiv dans l'intérêt des pays occidentaux", a-t-il ajouté dans un communiqué. Alors qu'un accord distinct prévoit que l'Onu aide la Russie pour ses exportations de biens alimentaires et d'engrais pendant trois ans, Moscou estime que les termes des deux accords sont "interconnectés". Le porte-parole de l'Onu a indiqué que les "discussions sont toujours en cours avec les parties" et que des représentants onusiens étaient déterminés à garantir la mise en oeuvre des accords. (Reportage Guy Faulconbridge à Moscou, avec Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian)