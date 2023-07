Ukraine: La Russie lance une attaque de drone sur la ville natale de Zelensky

Ukraine: La Russie lance une attaque de drone sur la ville natale de Zelensky













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un homme de 56 ans a été blessé lors d'une attaque de drone russe à Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré vendredi le gouverneur de la région. L'attaque a endommagé plusieurs bâtiments à Kryvyi Rih, située dans le centre du pays, mais l'armée de l'air a déclaré que 16 des 17 drones d'attaque Shahed de fabrication iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit avaient été abattus dans les régions du sud et de l'est du pays. Les débris qui sont tombés ont endommagé les locaux d'une entreprise municipale, deux immeubles résidentiels et une entreprise de transport à Kryvyi Rih, a indiqué le gouverneur régional Serhi Lysak sur l'application de messagerie Telegram. Selon le maire de la ville, Oleksandr Vilkul, des fenêtres d'immeubles et de maisons privées, d'hôpitaux et d'écoles ont été soufflées. Ces tirs de drones interviennent après une série d'attaques qui ont frappé la capitale, Kyiv, pendant trois nuits consécutives cette semaine. La Russie n'a pas commenté ces attaques et nie prendre délibérément des civils pour cible. (Reportage Anna Pruchnicka et rédaction de Kyiv, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)