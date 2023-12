Ukraine : La Russie lance des attaques de missiles et de drones

17 décembre (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque de drones et de missiles contre l'Ukraine, a déclaré dimanche l'armée de l'air ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont détruit un missile de croisière et 20 drones d'attaque, a dit l'armée de l'air sur Telegram. Un missile balistique Iskander "n'a pas atteint sa cible", a indiqué l'armée, sans fournir de détails. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)