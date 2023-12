Ukraine : La Russie lance de nouvelles attaques dans l'est du pays

KYIV, 11 décembre (Reuters) - Les forces russes ont lancé une nouvelle offensive d'envergure sur la ville ukrainienne d'Avdiivka, dans le cadre de leur campagne visant à prendre le contrôle de la région orientale du Donbass, a déclaré l'armée ukrainienne lundi. Avdiivka est une place forte cruciale pour l'Ukraine, située juste au nord-ouest de la ville de Donetsk occupée par les Russes, dans la région orientale du Donbass. "L'ennemi a lancé hier des actions d'assaut massives avec le soutien de véhicules blindés dans les directions d'Avdiivka et de Mariinka", a déclaré le porte-parole militaire Oleksandr Stupun à la télévision ukrainienne. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat concernant les combats se déroulant dans la région. Les lignes de front dans l'est de l'Ukraine ont à peine bougé au cours des dernières semaines, mais les combats ont été intenses, a déclaré Oleksandr Stupun, ajoutant que 610 tirs d'artillerie avaient été signalés près d'Avdiivka au cours des dernières 24 heures. La Russie tente d'encercler la petite ville d'Avdiivka, qui ne compte plus qu'environ 1.500 habitants sur les quelque 32.000 avant la guerre. Les combats rappellent la bataille pour une autre ville de l'est, Bakhmout, tombée aux mains des forces russes en mai après des mois d'intenses combats urbains. La Russie avait lancé une nouvelle tentative de prise d'Avdiivka il y a plus de deux mois et les forces de Moscou ont depuis progressé sur les flancs pour tenter de couper les lignes de ravitaillement. "Les combats acharnés se poursuivent. Nos combattants tiennent fermement les défenses", a déclaré Oleksandr Stupun. (Reportage Olena Harmash, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)