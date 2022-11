Ukraine : La Russie dément préparer un retrait de Zaporijjia

(Répétition mot manquant dans le titre)

par Pavel Polityuk

KYIV, 28 novembre (Reuters) - La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, est toujours sous contrôle des forces russes et le restera, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, au lendemain de propos du président d'Energoatom évoquant des signes suggérant des préparatifs d'un retrait russe.

"Pas besoin de chercher des signes (de préparatifs de retrait-NDLR) quand il n'y en a aucun et qu'il ne peut y en avoir aucun", a dit Dmitri Peskov lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Petro Kotine, le président de l'énergéticien public ukrainien Energoatom, a déclaré dimanche que différents signes suggéraient que les troupes russes pourraient se préparer à quitter la centrale de Zaporijjia, sous leur contrôle depuis le mois de mars, aux premiers jours de l'offensive russe en Ukraine.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, s'est lui aussi dit persuadé que les forces russes allaient quitter la centrale, où des techniciens ukrainiens d'Energoatom continuent de travailler.

"La ligne de front est en train de reculer vers les frontières de la Fédération de Russie", a-t-il déclaré tard dimanche soir à la télévision ukrainienne, en assurant que les forces ukrainiennes reprendraient le contrôle de la centrale.

La centrale de Zaporijjia - la plus grande d'Europe - a été la cible ces derniers mois de bombardements répétés dont Moscou et Kyiv se sont rejeté la responsabilité et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) plaide pour la démilitarisation de ses alentours, alors que la communauté internationale s'inquiète des risques de catastrophe nucléaire. (Rédigé par Lidia Kelly et Kevin Liffey ; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)