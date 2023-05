Ukraine: La Russie continue l'évacuation de travailleurs de Zaporijjia

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les forces russes prévoient d'évacuer plus de 3.000 travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia, ce qui entraînerait un "manque catastrophique" de personnel, a déclaré mercredi la société publique ukrainienne Energoatom. L'entreprise a déclaré avoir reçu des informations concernant des préparatifs pour l'évacuation d'environ 3.100 personnes habitant Enerhodar, ville méridionale où est implantée la centrale, dont 2.700 travailleurs qui avaient signé des contrats avec les autorités russes. "Les occupants russes prouvent leur incapacité à assurer le fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, car il y a maintenant un manque catastrophique de personnel qualifié", a déclaré la société dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram. "Même les travailleurs ukrainiens qui ont signé des contrats honteux (...) seront bientôt 'évacués'. Cela ne fera qu'exacerber le problème déjà extrêmement urgent de disposer d'un nombre suffisant de personnel pour assurer la sécurité de l'exploitation de la centrale nucléaire, même dans l'état d'arrêt actuel." Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La semaine dernière, Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a affirmé que la situation autour de la centrale nucléaire sous contrôle russe était devenue "potentiellement dangereuse" à la suite de l'évacuation des habitants des zones avoisinantes amorcée par les responsables installés par Moscou. Les opérations à la centrale nucléaire de Zaporijjia ont été suspendues dans l'hypothèse de "provocations" de l'armée ukrainienne, a rapporté lundi l'agence de pesse officielle russe TASS. L'Ukraine doit bientôt lancer une contre-offensive pour tenter de repousser les forces russes, et les analystes estiment que l'un de ses objectifs est de reprendre l'ensemble de la région de Zaporijjia. Les forces russes se sont emparées de la centrale de Zaporijjia quelques jours après que le président Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. (Reportage Elizabeth Piper, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)