Ukraine: La Russie accuse Kyiv d'avoir tué 28 personnes dans l'Est occupé

Crédit photo © Reuters

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré dimanche que la frappe imputée à Kyiv contre une boulangerie la veille, dans la région occupée de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait 28 morts, dont neuf femmes et un enfant. Les autorités installées par Moscou dans la région occupée ont accusé l'Ukraine d'avoir bombardé un bâtiment abritant une boulangerie dans la ville de Lysytchansk vers 12h30 GMT samedi, avec des roquettes Himars fournies par les États-Unis. Les secouristes ont travaillé toute la nuit à la recherche de survivants dans les décombres du Restaurant l'Adriatic, situé dans la rue Moskovska, où, selon les autorités russes, une boulangerie avait été installée pour les civils. "Les forces armées ukrainiennes ont ouvert le feu sur une boulangerie à Lysytchansk", a déclaré Leonid Passetchnik, le gouverneur de Louhansk installé par Moscou. Selon le ministère des Situations d'urgences, 10 personnes ont été sorties vivantes des décombres et quatre autres se trouvent dans un "état extrêmement grave". Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait de déclaration sur le sujet. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le type d'arme utilisée lors de la frappe. La Russie contrôle désormais près de 18% du territoire ukrainien depuis le lancement de son invasion en février 2022, une annexion contestée par Kyiv et ses alliés occidentaux. Selon les autorités ukrainiennes, il ne reste à Lysytchansk qu'un dixième des 110.000 habitants qui y vivaient avant la guerre. (Rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Kate Entringer)