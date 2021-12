Ukraine : La Russie a déployé 94.000 soldats à la frontière, selon Kiev

par Natalia Zinets

KIEV (Reuters) - La Russie a déployé plus de 94.000 soldats près des frontières ukrainiennes et pourrait se préparer à une invasion fin janvier, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov devant le Parlement de Kiev.

Oleksii Reznikov a déclaré que l'Ukraine ne ferait rien pour provoquer la situation mais qu'elle était prête à riposter si la Russie attaquait.

"Nos services de renseignement analysent tous les scénarios, y compris le pire", a déclaré Reznikov. "Ils notent qu'il existe une possibilité d'escalade à grande échelle de la part de la Russie. Le moment le plus probable pour être prêt à une escalade est fin janvier", a-t-il affirmé.

L'Ukraine et l'Otan s'inquiètent depuis plusieurs semaines de regroupements de troupes russes près de la frontière russo-ukrainienne.

"J'insiste sur le fait que l'escalade est un scénario plausible, mais pas inévitable, et notre tâche est de l'éviter", a ajouté Oleksii Reznikov. "Il faut pour cela rendre le prix d'une éventuelle escalade inacceptable pour l'agresseur."

L'Ukraine a demandé mercredi à l'Otan et à l'Union européenne de préparer des sanctions à l'encontre de la Russie pour empêcher toute agression.

La Russie rejette quant à elle les soupçons selon lesquels elle s'apprêterait à lancer une offensive contre l'Ukraine et accuse Kiev de préparer sa propre offensive dans l'est de son territoire, ce que l'Ukraine dément fermement.

La Russie réclame des négociations sérieuses avec les États-Unis et leurs alliés afin de garantir que l'Alliance atlantique ne s'étendra pas vers l'Est et qu'aucun système d'armement ne sera positionné près du territoire russe, mais Kiev considère que Moscou n'a aucun droit de regard sur la question.

(Rédigé par Matthias Williams; version française Valentine Baldassari)