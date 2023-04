Ukraine : La région de Kharkiv touchée par des missiles russes

Ukraine : La région de Kharkiv touchée par des missiles russes













LVIV, Ukraine, 22 avril (Reuters) - Au moins cinq missiles russes ont frappé samedi soir la ville de Kharkiv et ses environs, dans l'est de l'Ukraine, endommageant des bâtiments civils, ont rapporté les autorités locales. Oleh Sinegoubov, le gouverneur de la région, a déclaré dans un message sur Telegram qu'une maison avait été touchée dans le village de Kotliary, au sud de Kharkiv, et qu'un missile avait déclenché un important incendie dans la ville-même. La Russie a lancé en octobre dernier une campagne de bombardements à l'aide de drones et de missiles contre les infrastructures ukrainiennes. (Reportage Nick Starkov, version française Jean-Stéphane Brosse)