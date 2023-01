Ukraine : "La rapidité et le nombre des livraisons de chars sera clé", dit Zelensky

25 janvier (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a estimé mercredi que la clé du succès de l'effort de guerre ukrainien reposait sur la rapidité des livraisons et le nombre de chars d'assaut fournis par l'Occident.

Volodimir Zelensky a également annoncé lors de son allocution quotidienne qu'il s'était entretenu avec le Secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et qu'il avait demandé des missiles de longue portée et des avions de combat. (Reportage Ron Popeski et Elaine Monaghan; version française Camille Raynaud)