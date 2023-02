Ukraine : La question des avions sera abordée mardi par l'Otan, dit Stoltenberg

BRUXELLES (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que la question des livraisons d'avions à l'Ukraine soit abordée lors de la prochaine réunion des ministres de la Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, qui débutera mardi. "Une discussion est en cours sur la question des avions et je m'attends à ce qu'elle soit abordée demain lors de la réunion à Bruxelles", a-t-il dit. Jens Stoltenberg a également souligné que fournir des avions à l'Ukraine ne signifie pas que l'Otan prend part au conflit. (Reportage Bart H. Meijer, Charlotte Van Campenhout ; Version française Kate Entringer, édité pat Matthieu Protard)