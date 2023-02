Ukraine : La priorité est de "tenir la ligne", réunion à Munich sur la sécurité

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Les forces russes ont intensifié leurs attaques le long des lignes de front dans l'est de l'Ukraine vendredi, alors que de hauts responsables politiques et militaires du monde entier se réunissent en Allemagne, où des responsables ukrainiens sont aussi attendus lors de la 59e Conférence sur la sécurité de Munich. Une nouvelle offensive russe semble prendre forme et le gouverneur de la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a signalé une augmentation significative des attaques vendredi le long des lignes de front dans cette région. "Aujourd'hui, c'est assez difficile dans toutes les directions car le nombre d'attaques a augmenté de manière significative, les bombardements ont également beaucoup augmenté, même avec l'armée de l'air", a déclaré le gouverneur, Serhi Gaïdaï, à une chaîne de télévision ukrainienne. La Russie a tiré des missiles sur l'Ukraine jeudi, frappant la plus grande raffinerie de pétrole du pays. La Russie n'a rien dit sur les derniers combats ou les frappes de missiles et Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris figurent parmi les nombreux hauts responsables qui participent à la conférence sur la sécurité de Munich. Cette année, les dirigeants devront faire face aux conséquences de la décision de Vladimir Poutine d'ignorer leurs appels formulés l'année précédente, peu avant le déclenchement de la guerre. Les dirigeants russes brilleront par leur absence à la conférence, qui se déroule jusqu'à dimanche, mais de hauts responsables ukrainiens devraient y prendre la parole. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré dans un discours vidéo nocturne que sa priorité était de repousser les attaques russes et de préparer à une éventuelle contre-offensive. "Maintenir la situation sur le front et se préparer à toute escalade de l'ennemi, telle est la priorité dans un avenir proche", a-t-il déclaré. Les responsables américains ont conseillé à l'Ukraine d'attendre que la dernière livraison d'armes américaines soit en place et que la formation soit assurée avant de lancer une contre-attaque. LES CORPS S'ENTASSENT Les attaques russes se concentrent sur la petite ville de Bakhmout. Au cours de batailles menées par le groupe de mercenaires Wagner, dont les rangs sont gonflés par des troupes recrutées dans les prisons, la Russie a depuis des mois pilonné et encerclé la zone. "Ils envoient beaucoup de troupes. Je ne pense pas que cela soit viable pour eux", a déclaré l'attaché de presse de la 80e brigade d'assaut aérien ukrainienne, Taras Dzioba, à propos des Russes. "Il y a des endroits où leurs corps sont juste empilés. Il y a une tranchée où (...) ils n'évacuent tout simplement pas leurs blessés ou leurs tués." La capture de Bakhmout permettrait à la Russie d'avancer vers l'ouest sur deux villes plus importantes, Kramatorsk et Sloviansk. L'Ukraine et ses alliés affirment que la prise de Bakhmout serait une victoire à la Pyrrhus, compte tenu des pertes subies par la Russie. À Munich, la guerre ravivera des débats de longue haleine sur des questions telles que le renforcement des capacités militaires européennes et le soutien qui peut être attendu des États-Unis. (Reportages Olena Harmash, Max Hunder, Pavel Polityuk, Yiming Woo, Caleb Davis, Tim Heritage, Jake Cordell, Gwladys Fouche, Sabine Siebold, Ron Popeski, David Ljunggren, Gabriela Baczynska, Andrew Gray, Andreas Rinke ; rédigé par Robert Birsel ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)