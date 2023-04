Ukraine: La Pologne va aider sur la question des avions de chasse, dit Zelensky

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que la Pologne allait contribuer à former une coalition de puissances occidentales pour fournir à Kyiv les avions de chasse qu'il réclame, après que Varsovie a déjà été cette année le chef de file dans la livraison de chars lourds de combat. Dans l'optique d'une contre-offensive, qu'elle espère lancer dans les prochaines semaines ou prochains mois, l'Ukraine veut obtenir des Occidentaux des avions de chasse modernes, comme le F-16 américain, afin de pouvoir repousser les avancées terrestres et raids aériens russes. Varsovie est l'un des principaux alliés de Kyiv depuis que Moscou a lancé ce qu'il présente comme une "opération militaire spéciale", mais que l'Occident dénonce comme une invasion, le 24 février 2022. Alors que les puissances occidentales divergeaient sur l'envoi ou non de chars d'assaut à l'Ukraine, la Pologne a été à la manoeuvre pour les convaincre de répondre favorablement à cette demande de Kyiv. S'exprimant lors d'une visite à Varsovie, Volodimir Zelensky a dit penser que la Pologne allait de nouveau se mettre en évidence sur la question de la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine. La Russie ne pourra pas vaincre l'Europe alors que l'Ukraine et la Pologne travaillent étroitement ensemble, a ajouté le dirigeant ukrainien. (Reportage Olena Harmash; version française Jean Terzian)