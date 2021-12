Ukraine : La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne appellent la Russie à la désescalade

(Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi avec les dirigeants allemand, américain, italien et britannique au sujet de la crise ukrainienne, a annoncé l'Elysée.

Les cinq chefs d'Etat et de gouvernement ont "exprimé leur détermination à ce que la souveraineté de (l'Ukraine) soit respectée et dit leur engagement à agir pour maintenir la paix et la sécurité en Europe", est-il indiqué dans un communiqué.

Ils ont aussi appelé la Russie à reprendre les négociations avec l'Ukraine, en format dit "Normandie", sous l'égide de la France et de l'Allemagne.

Cette annonce intervient à la veille d'un entretien par visioconférence entre Joe Biden et Vladimir Poutine au cours duquel les présidents américain et russe doivent évoquer la situation à la frontière ukrainienne, où des regroupements de troupes russes préoccupent depuis plusieurs semaines l'Ukraine et les puissances occidentales.

(Rédigé par Camille Raynaud)