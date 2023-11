Ukraine : La femme du chef des renseignements militaires empoisonnée

KYIV, 28 novembre (Reuters) - L'épouse du chef des renseignements militaires ukrainiens a été victime d'un empoisonnement aux métaux lourds, rapportent mardi plusieurs médias ukrainiens, citant des sources au sein des services de sécurité. Marianna Boudanova est la femme de Kirilo Boudanov, qui dirige le GUR, impliqué dans de nombreuses opérations clandestines contre les forces russes depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Selon le site d'information Babel, citant une source anonyme, Marianna Boudanova achève un traitement à l'hôpital contre les effets de cette intoxication. Ukrainska Pravda cite une source selon laquelle le poison aurait été administré dans de la nourriture et ajoute que plusieurs autres membres du GUR ont été empoisonnés. Aucun média ne précise si cet empoisonnement pourrait être délibéré ni l'endroit où il se serait produit. Selon les médias russes, Kirilo Boudanov est poursuivi par la justice russe pour des faits de terrorisme. Les autorités russes ont imputé aux services secrets ukrainiens la responsabilité du meurtre en Russie d'un blogueur militaire russe et d'un journaliste pro-guerre. Kyiv a nié toute implication. (Max Hunder, Tom Balmforth, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)