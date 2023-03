Ukraine: La décision de la CPI "fera date", dit le Quai d'Orsay

Ukraine: La décision de la CPI "fera date", dit le Quai d'Orsay













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La décision de la Cour pénale internationale (CPI) d'émettre un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine "fera date", a estimé vendredi sur Twitter le Quai d'Orsay, ajoutant qu'"aucun responsable de crimes commis par la Russie en Ukraine, quel que soit son statut, ne doit échapper à la justice". Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères ajoute que "La France prend note de l’émission par la Cour pénale internationale de mandats d’arrêt contre Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie et Maria Lvova-Belova, Commissaire russe pour les droits de l’enfant". "La Cour estime qu’il existe suffisamment d’éléments pour établir leur implication dans la déportation et le transfert d’enfants ukrainiens, poursuit-il. "La France continuera d'apporter son appui à l’indispensable travail de la justice internationale pour assurer que les responsables de tous les crimes commis en Ukraine rendent des comptes", dit-il. "Elle apporte son plein soutien à la CPI, ainsi qu’aux juridictions ukrainiennes qui concourent à cet objectif." (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)