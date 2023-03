Ukraine : La centrale de Zaporijjia privée d'électricité après une frappe russe

Ukraine : La centrale de Zaporijjia privée d'électricité après une frappe russe













BELGRADE, 9 mars (Reuters) - La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée par la Russie, est privée d'alimentation électrique après une frappe de missile russe, a déclaré jeudi la compagnie nucléaire ukrainienne Energoatom. "La dernière liaison entre la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia et le système électrique ukrainien a été coupée", a déclaré l'opérateur. Selon Energoatom, les réacteurs numéros 5 et 6 du site ont été arrêtés et l'électricité nécessaire au fonctionnement de la centrale est fournie par 18 générateurs diesel qui ont assez de carburant pour une période de dix jours. (Rédigé par Aleksandar Vasovic, version française Jean-Stéphane Brosse)