Ukraine : La Banque génétique nationale des plantes menacée par les combats

LONDRES (Reuters) - La guerre en Ukraine, quatrième exportateur mondial de céréales, menace de destruction la Banque génétique nationale des plantes qui renferme un trésor inestimable de graines, de variétés rares et anciennes.

Selon Crop Trust, une organisation à but non lucratif créée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ce scénario catastrophe a été mis en évidence au début du mois lorsqu'un centre de recherche situé près de cette "banque centrale" de semences, à Kharkiv, a été endommagé.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer la cause des dégâts et Crop Trust s'est limité à dire que le centre de recherche avait été touché. L'organisation a refusé de donner plus de détails, invoquant des raisons de sécurité.

Seuls 4% des semences auraient été préservées.

Ces "banques" de graines sont essentielles pour que les chercheurs puissent créer des plantes à même de résister au changement climatique ou aux maladies, ainsi que pour garantir une production alimentaire suffisante.

"Ce serait une perte tragique si la banque de semences de l'Ukraine était détruite", a déclaré à Reuters Stefan Schmitz, le directeur exécutif de Crop Trust.

Le directeur de la banque de semences ukrainienne n'a pu être joint, l'Académie nationale des sciences d'Ukraine a refusé de commenter et le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE PRÉCÉDENT SYRIEN

Lors de la guerre en Syrie, la réserve mondiale du Svalbard, située sur l'archipel norvégien du même nom, a pu conserver ou dupliquer les semences détruites.

Cette "chambre forte" souterraine, la plus grande au monde, a fourni en 2015 des échantillons de remplacement de céréales adaptés aux régions sèches à des chercheurs au Liban après la destruction d'une banque de semences près de la ville syrienne d'Alep.

Au total, le Svalbard conserve plus d'un million d'échantillons de graines et parmi eux, 4% des 150.000 semences ukrainiennes représentant plus de 1.800 cultures.

Une mesure d'urgence pour l'Ukraine consisterait à renoncer à la duplication des semences et à expédier les réserves au Svalbard, une mission qui pourrait être impossible en temps de guerre, indique le directeur de Crop Trust.

La conseillère en chef du ministère norvégien de l'Agriculture, Grethe Helene Evjen, a dit que le ministère était prêt à aider l'Ukraine à dupliquer et à stocker toutes ses semences à Svalbard, tout en précisant n'avoir pas encore reçu de demande des autorités ukrainiennes.

