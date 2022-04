Ukraine: L'UE propose de suspendre tous les droits sur les importations

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre pendant un an les droits de douane sur tous les produits ukrainiens et de lever les mesures antidumping et de protection de l'UE relatives aux exportations d'acier de Kyiv, afin de soutenir l'économie du pays pendant la guerre avec la Russie.

"Cette mesure d'une grande portée doit contribuer à soutenir les exportations de l'Ukraine vers l'UE. Elle permettra d'aider les producteurs et exportateurs ukrainiens en difficulté depuis l'invasion militaire de la Russie", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Cette mesure, qui accorde à l'Ukraine un accès aux marchés européens sans droits de douane ni quotas, doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et les gouvernements de l'UE pour entrer en vigueur.

"Ces mesures aideront directement les producteurs et les exportateurs ukrainiens. Elles alimenteront la confiance dans l'économie ukrainienne", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission et commissaire en charge du commerce.

L'année dernière, le commerce bilatéral entre l'UE et l'Ukraine représentait plus de 52 milliards d'euros.

Les voies maritimes de la mer Noire étant désormais coupées par la marine russe, l'UE a également pris des mesures pour faciliter le transport terrestre des marchandises ukrainiennes, ce qui passe par un allègement de la réglementation appliquée aux routiers ukrainiens, ainsi que par la facilitation du transit et de l'utilisation des infrastructures européennes.

