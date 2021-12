Ukraine : l'UE prête à durcir les sanctions contre la Russie, déclare Von der Leyen

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne soutient pleinement l'Ukraine face aux "agressions" de la Russie et se tient prête à durcir les sanctions contre Moscou si cela s'avère nécessaire, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen a lancé cette mise en garde sur Twitter au moment où débutait un entretien virtuel entre Joe Biden et Vladimir Poutine, au cours duquel les présidents américain et russe devaient évoquer la situation à la frontière ukrainienne, où des regroupements de troupes russes préoccupent Kiev et les puissances occidentales.

Les dirigeants américain, français, allemand, britannique et italien ont appelé conjointement lundi la Russie à respecter la souveraineté ukrainienne.

"Nous répondrons à toute nouvelle agression (russe) en renforçant et en étendant les sanctions existantes", a prévenu Ursula von der Leyen sur Twitter. "Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures restrictives, en coordination avec nos partenaires", a-t-elle ajouté.

(Reportage Marine Strauss, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)