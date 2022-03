Ukraine : L'Onu nomme une mission d'enquête sur d'éventuels crimes de guerre

GENEVE, 30 mars (Reuters) - L'ancien magistrat norvégien Erik Mose, qui a présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a été désigné mercredi pour conduire une mission d'enquête des Nations unies sur d'éventuels crimes de guerre en Ukraine.

Il sera secondé par Jasminka Dzumhur, médiatrice des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine, et l'universitaire colombien Pablo de Greiff, premier rapporteur spécial de l'Onu sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation.

Ces trois experts auront pour mission de "recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant de violations" des droits humains et du droit humanitaire international résultant de l'invasion russe en Ukraine et d'identifier les responsables de ces violations "afin qu'ils aient à répondre de leurs actes", selon l'Onu.

La création d'une mission d'enquête sur d'éventuels crimes de guerre en Ukraine, réclamée par Kyiv et ses alliés, dont l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a été votée le 4 mars dernier par une majorité des 47 Etats membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

La Russie, qui présente son offensive comme une opération spéciale visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine, a voté contre la résolution. (Reportage Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)