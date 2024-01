Ukraine : L'Onu lance un appel pour une aide de 4,2 Mds$

GENÈVE (Reuters) - Les Nations unies ont lancé lundi un appel aux donateurs pour obtenir 4,2 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) afin de soutenir les populations touchées par la guerre en Ukraine et les réfugiés ukrainiens en 2024, alors que la guerre fait toujours rage près de deux ans après l'invasion de la Russie. "Des centaines de milliers d'enfants vivent dans des communautés sur les lignes de front de la guerre, terrifiés, traumatisés et privés de leurs besoins fondamentaux", a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'Onu, Martin Griffiths. Dans le cadre de l'appel de fonds, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) demande 3,1 milliards de dollars pour aider 8,5 millions de personnes ayant un besoin urgent d'aide humanitaire en 2024. L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) demande quant à elle 1,1 milliard de dollars pour soutenir 2,3 millions de réfugiés ukrainiens et leurs communautés d'accueil. L'OCHA a reçu 67% des 3,9 milliards de dollars demandés l'année dernière et a réduit son appel pour 2024 afin de donner la priorité aux personnes en ayant le plus besoin. D'autres crises humanitaires dans le monde, notamment à Gaza et au Soudan, nécessitent un financement urgent. "À l'approche de 2024, la compétition pour le financement sera plus difficile qu'en 2023", a déclaré Martin Griffiths. L'OCHA a indiqué que plus de 14,6 millions de personnes, soit 40% de la population ukrainienne, auront besoin d'une aide humanitaire cette année en raison de l'invasion et des attaques de la Russie. Plus de 3,3 millions de personnes dans le besoin vivent dans des localités situées sur la ligne de front à l'est et au sud du pays, y compris dans les territoires occupés par la Russie, auxquels les convois humanitaires de l'OCHA n'ont pas pu accéder depuis le début du conflit. "Nous continuons à négocier avec le gouvernement russe sur la manière d'accéder à ces personnes qui ont peut-être les besoins les plus urgents, car cela fait maintenant deux ans qu'aucune aide humanitaire réelle, efficace, régulière et fiable ne leur est parvenue", a précisé Martin Griffiths. L'invasion russe, lancée en février 2022, a contraint quelque 6,3 millions de personnes à fuir à l'étranger. Quatre millions de personnes, dont près d'un million d'enfants, restent déplacées à l'intérieur du pays, selon l'OCHA. "Les pays d'accueil continuent de protéger les réfugiés et de les intégrer dans la société, mais de nombreux réfugiés vulnérables ont encore besoin d'aide", a déclaré Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)