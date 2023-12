Ukraine : L'infrastructure portuaire sur le Danube touchée par des drones russes

Ukraine : L'infrastructure portuaire sur le Danube touchée par des drones russes













KYIV, 7 décembre (Reuters) - Un chauffeur a été tué et des infrastructures céréalières ont été endommagées lors d'une attaque de drones russes contre des infrastructures céréalières ukrainiennes près du Danube, a déclaré jeudi le gouverneur de la région d'Odessa. Le gouverneur a déclaré que les attaques de drones ont eu lieu pendant deux heures dans la nuit de mercredi à jeudi et que si la plupart ont été abattues, certaines ont réussi à passer, endommageant un entrepôt de stockage, un silo et des camions. (Reportage Max Hunder ; version française Diana Mandiá)