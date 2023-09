Ukraine : L'homme d'affaires Kolomoïsky placé en détention pour deux mois - médias

2 septembre (Reuters) - Un tribunal ukrainien a ordonné samedi le placement en détention pour deux mois de l'homme d'affaires Ihor Kolomoïsky, accusé de fraude et de blanchiment d'argent, rapportent les médias locaux. Le tribunal a également proposé à Ihor Kolomoïsky de s'acquitter d'une caution de plus de 509 millions de hryvnias, soit l'équivalent de 13 millions de dollars ou 12 millions d'euros. Ihor Kolomoïsky est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine et un ancien allié du président Volodimir Zelensky, qui a lancé une campagne de répression contre les "oligarques" fin 2021, avant que la Russie ne déclenche son invasion de l'Ukraine. Originaire de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, Ihor Kolomoïsky possède un éventail d'actifs, dont l'une des chaînes de télévision les plus influentes du pays. (Reportage Ron Popeski et Maria Starkova, version française Claude Chendjou)