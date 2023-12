Ukraine: L'armée veut un demi-million de mobilisés supplémentaires, dit Zelensky

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'armée a proposé de mobiliser 450.000 à 500.000 personnes supplémentaires, ajoutant toutefois qu'aucune décision finale n'a été prise pour l'heure sur cette mesure qui constituerait un renforcement sans précédent des troupes ukrainiennes depuis le début de la guerre avec la Russie. Au cours d'une conférence de presse de fin d'année à Kyiv, le dirigeant ukrainien a souligné qu'il s'agissait d'une question "hautement sensible". Il a indiqué que des discussions étaient en cours entre des représentants gouvernementaux et le commandement militaire. Le Parlement aura ensuite la charge de se prononcer sur le sujet, a-t-il précisé. Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, présentée par Moscou comme une "opération militaire spéciale" mais dénoncée par Kyiv et ses alliés occidentaux comme une invasion, les deux pays gardent secrets leur nombre respectif de soldats tués. Les Etats-Unis estiment que le conflit a fait des centaines de milliers de morts et de blessés. Le nombre de soldats dont dispose actuellement l'Ukraine n'est pas connu. Toutefois, plus tôt cette année, l'ancien ministre ukrainien de la Défense avait fait savoir qu'environ un million de personnes avaient pris les armes. Moscou a renforcé son armée depuis le début de la guerre et a annoncé dans la journée son intention de l'étoffer davantage afin de disposer de quelque 1,5 million de soldats. "J'ai fait savoir que j'avais besoin de davantage d'arguments pour soutenir cette mesure", a déclaré Volodimir Zelensky devant les journalistes. "Parce qu'avant tout il s'agit du peuple; c'est ensuite une question d'équité, une question de capacités de défense et une question de finances". Le président ukrainien a évoqué la somme de 13,5 milliards de dollars pour financer une telle mobilisation supplémentaire d'une telle ampleur. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens s'étaient portés volontaires pour défendre leur pays lorsque la Russie a lancé son offensive l'an dernier. Kyiv entend renforcer les rangs de son armée pour remplacer les soldats se trouvant déjà au front. La question fait l'objet de débats à huis clos depuis des semaines, notamment sur la manière d'améliorer le processus de conscription militaire, alors que certains Ukrainiens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur colère à l'égard du "démarchage" de représentants militaires dans les salles de sport et les complexes hôteliers. (Reportage Pavel Polityuk, Max Hunder et Olena Harmash; version française Jean Terzian)