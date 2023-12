Ukraine : L'armée veut un demi-million de mobilisés supplémentaires

KYIV, 19 décembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'armée a demandé à ce que 450.000 à 500.000 personnes supplémentaires soient mobilisées dans l'armée, ajoutant toutefois qu'aucune décision finale n'a été prise pour l'heure. Au cours d'une conférence de presse à Kyiv, le dirigeant ukrainien a indiqué qu'une réunion devait se tenir entre des représentants gouvernementaux et le commandement militaire pour discuter "cette question très sensible de la mobilisation". Le Parlement aura ensuite la charge de se prononcer sur le sujet, a-t-il précisé. Volodimir Zelensky a déclaré qu'une mobilisation d'une telle ampleur nécessiterait des financements supplémentaires. "J'ai fait savoir que j'avais besoin de davantage d'arguments pour soutenir cette mesure. Parce qu'avant tout il s'agit du peuple; c'est ensuite une question d'équité, une question de capacités de défense et une question de finances", a dit le président ukrainien, évoquant la somme de 13,5 milliards de dollars pour financer une telle mobilisation supplémentaire. Plus tôt cette année, l'ancien ministre de la Défense, Oleksi Reznikov, avait indiqué qu'environ un million de personnes avaient rejoint les secteurs de la sécurité et de la défense. (Reportage Pavel Polityuk, Max Hunder et Olena Harmash; version française Jean Terzian)