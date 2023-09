Ukraine : L'armée dit avoir repris le village d'Andriivka, dans l'est du pays

15 septembre (Reuters) - Les troupes ukrainiennes sont parvenues à reprendre le village d'Andriivka, dans l'est du pays, situé à proximité de la ville de Bakhmout contrôlée par l'armée russe à l'issue d'un siège sanglant de plusieurs mois, a déclaré vendredi l'état-major de l'armée ukrainienne dans un compte-rendu quotidien. Des pertes importantes ont été infligées au contingent et à l'équipement de l'ennemi, a-t-il ajouté. La ministre adjointe de la Défense, Hanna Maliar, avait initialement rapporté jeudi que le village d'Andriivka était de nouveau sous contrôle ukrainien, avant de se raviser en déclarant que les combats étaient toujours en cours près du village. (Rédigé par Anna Pruchnicka; version française Jean Terzian)