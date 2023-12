Ukraine: L'armée affirme avoir détruit 28 des 31 drones lancés par la Russie

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a déclaré lundi avoir détruit 28 drones sur les 31 lancés par la Russie au cours de la nuit ainsi que deux missiles, principalement dans le sud du pays. "L'armée de l'air et les forces de défense ukrainiennes ont détruit 28 drones d'attaque Shahed dans les régions d'Odessa, de Kherson, de Mykolaïv, de Donetsk, de Kirovohrad et de Khmelnitski", ont déclaré les forces aériennes ukrainiennes sur l'application de messagerie Telegram. Les drones ont été lancés depuis la Crimée occupée par la Russie. Les débris des drones abattus ont endommagé des installations techniques dans le port d'Odessa, ainsi qu'un bâtiment administratif et un entrepôt hors d'usage, a ajouté l'armée. Dans la région de Kherson, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, sans faire de blessé. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le rapport de l'armée de l'air ukrainienne. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Reportage Pavel Polityuk et Lidia Kelly ; version française Kate Entringer)