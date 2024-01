Ukraine : L'ambassadeur de France à Moscou convoqué

Ukraine : L'ambassadeur de France à Moscou convoqué













MOSCOU, 18 janvier (Reuters) - L'ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, a été convoqué jeudi au ministère russe des Affaires étrangères, au sujet de "mercenaires français" présumés qui auraient été tués mardi dans une frappe sur un bâtiment de Kharkiv, en Ukraine, rapporte l'agence Tass, citant la porte-parole du ministère. La Russie a annoncé mercredi avoir mené la veille au soir une "frappe de précision" à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine (nord-est), sur un bâtiment abritant selon elle des combattants étrangers, au nombre desquels des "mercenaires" français. Elle a fait état d'un bilan d'une soixantaine de morts. La France a vigoureusement démenti jeudi la présence de "mercenaires" sur le territoire ukrainien, dénonçant une "manipulation grossière" de la part des autorités russes. "En lien avec la destruction par les forces armées russes d'un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, parmi lesquels plusieurs dizaines de ressortissants français, l'ambassadeur de France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères", a fait savoir la porte-parole Maria Zakharova, citée par TASS. (Rédigé par Maxim Rodionov, version française Blandine Hénault et Sophie Louet)