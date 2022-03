Ukraine : L'adhésion à l'UE prendra du temps, priorité à l'aide militaire et humanitaire (Beaune)

PARIS, 10 mars (Reuters) - La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne (UE) "ça n'est pas pour demain", a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, en soulignant que la priorité actuelle était de fournir un soutien militaire et humanitaire.

"C'est ma conviction profonde qu'il y aura une Union européenne qui sera (...) dans quelques années, élargie sans doute à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie et peut-être à d'autres pays" mais "ça prendra du temps", a-t-il dit sur France Inter en soulignant qu'un tel élargissement supposait de réformer le fonctionnement du bloc.

Si l'UE est redevable à l'Ukraine d'un "signal politique (...) d'ouverture européenne à cette adhésion future", elle ne pourra se faire qu'après avoir "réformé notre Union européenne", a-t-il expliqué.

"On doit être aux côtés des Ukrainiens aujourd'hui et on doit préparer avec eux ce projet démocratique et européen" mais dans le contexte de l'offensive russe, "ce qui sauve des vies aujourd'hui, ce n'est pas la négociation de l'adhésion, ce qui sauve des vies, c'est l'aide militaire et c'est l'aide humanitaire".

"On ne va pas lâcher l'Ukraine, ni sur le plan humanitaire ni sur le plan militaire", a assuré Clément Beaune.

La présidence française du Conseil européen organise à partir de ce jeudi un sommet européen informel au château de Versailles (Yvelines), dont l'agenda sera largement consacré aux répercussions de l'offensive russe lancée il y a deux semaines en Ukraine, que Moscou continue de décrire comme une "opération militaire spéciale".

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a signé fin février une demande officielle d'adhésion à l'UE, quelques jours après le début de l'offensive russe dans son pays.

Selon un responsable européen, les dirigeants de l'UE restent divisés sur la perspective d'adhésion de l'Ukraine.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)