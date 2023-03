Ukraine : L'accord sur les céréales renouvelé automatiquement si aucune objection-TASS

14 mars (Reuters) - L'accord garantissant les exportations céréalières de l'Ukraine via les ports de la mer Noire sera prolongé automatiquement après son expiration le 18 mars si aucune des parties prenantes n'émet d'objection, a rapporté mardi l'agence de presse russe officielle TASS, citant une personne au fait de la question. Pour l'heure, aucune des parties prenantes de l'accord conclu en juillet dernier n'ont indiqué le souhait de s'en retirer, a indiqué la même source, non identifiée. La Russie a suggéré lundi que l'accord signé avec l'Ukraine, dont les Nations unies et la Turquie sont les médiatrices, soit renouvelé pour 60 jours, soit moitié moins que l'extension précédente. La source citée par la TASS a déclaré que la durée de renouvellement de l'accord importait peu. Kyiv avait exprimé le mois dernier sa volonté de préserver l'accord. (Reportage Lidia Kelly; version française Jean Terzia)