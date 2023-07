Ukraine : Kyiv dit avoir repris un village stratégique dans le sud

28 juillet (Reuters) - L'armée ukrainienne a accentué jeudi sa contre-offensive dans les zones du sud-est du pays occupées par les troupes russes, reprenant le contrôle du village de Staromaiorske dans le cadre d'efforts pour créer des brèches dans les lignes défensives adverses. Kyiv a pour objectif prioritaire de remettre la main sur des villages du sud de l'Ukraine et des zones entourant Bakhmout, dans le sud-est, ville en ruines après plusieurs mois d'un siège sanglant des troupes russes qui en ont pris le contrôle en mai dernier. De l'aveu de représentants ukrainiens, dont le président Volodimir Zelensky, les avancées réalisées dans le cadre de la contre-offensive lancée en juin sont plus lentes qu'espéré. Si le président russe Vladimir Poutine a lui reconnu que les attaques ukrainiennes s'étaient accentuées ces derniers jours, il a assuré qu'aucun progrès n'a été accompli, déclarant à la télévision publique que chaque assaut ukrainien a été repoussé avec de lourdes pertes pour les troupes de Kyiv. (Reportage Max Hunder et Felix Light; version française Jean Terzian)