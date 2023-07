Ukraine : Kyiv bombardée à quelques heures du sommet de l'Otan

Ukraine : Kyiv bombardée à quelques heures du sommet de l'Otan













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une attaque aérienne contre Kyiv, à quelques heures de l'ouverture en Lituanie d'un sommet de l'Otan qui sera très largement consacré au conflit en Ukraine. "L'ennemi a attaqué Kyiv par les airs pour la deuxième fois depuis le début du mois", a écrit Serhiy Popko, le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, sur la messagerie Telegram. Selon des informations préliminaires, la défense antiaérienne ukrainienne a abattu tous les drones lancés contre Kyiv avant qu'ils n'atteignent leurs cibles, a ajouté Serhiy Popko. Un sommet de l'Otan s'ouvre ce mardi à Vilnius et il sera essentiellement consacré au conflit en Ukraine. Les dirigeants de l'Alliance atlantique devraient notamment s'entendre sur un plan de défense global, le premier depuis la fin de la Guerre froide. En amont de ce sommet, le président Turc, Recep Tayyip Erdogan, a accepté lundi de transmettre à son Parlement la demande d'adhésion de la Suède à l'Otan qu'il n'a eu de cesse de repousser depuis des mois. (Valentyn Ogirenko Gleb Garanich, avec Lidia Kelly à Melbourne)