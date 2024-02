Ukraine : Kouleba discute des perspectives de paix avec son homologue chinois

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a déclaré samedi qu'il avait discuté avec son homologue chinois, Wang Yi, des perspectives de paix, près de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, et afin de renforcer les relations avec Pékin. Les deux ministres se sont rencontrés durant la conférence de Munich sur la sécurité et on discuté "des relations bilatérales, du commerce et de la nécessité de rétablir une paix juste et durable en Ukraine", a écrit Dmytro Kouleba sur le réseau social X. Ils ont également évoqué le projet ukrainien de sommet mondial pour la paix, que la Suisse a accepté d'accueillir et se "se sont mis d'accord sur la nécessité de maintenir les contacts entre l'Ukraine et la Chine à tous les niveaux et de poursuivre [leur] dialogue". La Chine a participé à au moins une des réunions préparatoires en prévision de ce sommet pour la paix. A lire aussi... Pékin continuera à oeuvrer en faveur d'une résolution politique par le dialogue, a déclaré de son côté Wang Yi, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères publié dimanche. La Chine ne va pas "jeter de l'huile sur le feu, profiter des opportunités pour récolter des gains, ou vendre des armes létales dans les zones ou les parties en conflit", a-t-il ajouté. L'Ukraine cherche à rallier la Chine à son plan de paix en dix points, qui se concentre sur le retrait des troupes russes des territoires occupés, le rétablissement des frontières post-soviétiques de 1991 et un cadre permettant à Moscou de rendre compte de ses actions. La Chine, qui poursuit un "partenariat stratégique" avec la Russie, a proposé l'année dernière son propre plan de paix, appelant à un cessez-le-feu, à des négociations et à la fin des sanctions contre la Russie. Mais ce plan n'a guère progressé. L'Ukraine s'est également efforcée d'obtenir le soutien de pays d'Afrique et d'autres pays du Sud, avec lesquels la Russie entretient des relations de longue date. La Chine a insisté sur le maintien de sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Dans le même temps, elle s'est efforcée de se présenter comme une grande nation responsable, prônant le dialogue pour résoudre les problèmes mondiaux. Wang Yi a affirmé lors de la conférence que les négociations avec l'Ukraine devraient reprendre dès que possible afin de réduire les pertes pour les deux parties. "Tant qu'il y aura une lueur d'espoir pour la paix, nous n'abandonnerons pas", a-t-il déclaré. (Reportage Ron Popeski, avec la rédaction de Pékin ; version française Kate Entringer)