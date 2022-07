Ukraine: Kharkiv sous pression, 31 morts dans un immeuble du Donbass

par Anna Voitenko et Tom Balmforth

TCHASSIV YAR, Ukraine/KYIV (Reuters) - La région de Kharkiv est sous le feu de l'artillerie de l'armée russe qui a massé des chars aux abords de la deuxième ville d'Ukraine et bombardé plusieurs localités de l'est du pays, a annoncé lundi l'état-major ukrainien, après une frappe meurtrière sur un immeuble d'habitation du Donbass.

Le bilan de cette attaque survenue samedi soir sur un batîment de cinq étages à Tchassiv Yar s'est alourdi à 31 morts, a annoncé le président ukrainien Volodimir Zelensky. Les opérations de secours, toujours en cours, ont permis de sauver neuf personnes jusqu'à présent.

Le ministère russe de la Défense a indiqué lundi que des "armes de haute précision (avaient) détruit les positions temporaires" d'une unité de défense territoriale ukrainienne à Tchassiv Yar.

L'état-major ukrainien a indiqué que l'est du pays était le théâtre de bombardements incessants, alors que Moscou entend s'emparer de la totalité de la région de Donetsk après avoir affirmé au début du mois contrôler Louhansk, l'autre province qui forme le Donbass.

Une attaque sur Kharkiv a fait au moins trois morts et 31 blessés, dont deux enfants, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synehoubov. Des zones résidentielles ont été touchées, a précisé la présidence ukrainienne.

D'après le maire de la ville, des infrastructures civiles, notamment une propriété commerciale et un atelier de réparation de pneus, ont été endommagées.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé que la Russie avait lancé 34 frappes aériennes depuis samedi et son chef d'état-major Andriy Yermak a estimé que Moscou devrait être placée sur la liste noire des "parrains du terrorisme" après le bombardement de Tchassiv Yar.

Le ministère russe de la Défense, qui nie s'en prendre aux civils, a déclaré avoir visé à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, des dépôts de munitions utilisés pour alimenter lance-roquettes et canons fournis par les Occidentaux.

Il a également indiqué que les forces russes avaient frappé des zones de déploiement des troupes ukrainiennes et de combattants étrangers dans la région de Kharkiv.

Des responsables séparatistes et une source à Louhansk, cités par l'agence de presse russe TASS, ont affirmé que l'armée russe et leurs alliés avaient pris le contrôle de trois villages dans la région de Donetsk.

Plus au Sud, la vice-Première ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk, a exhorté dimanche les civils à évacuer d'urgence la ville de Kherson, où les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive.

