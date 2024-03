Ukraine : Inditex (Zara) va rouvrir ses magasins à partir du mois d'avril

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - La maison mère de Zara, Inditex a déclaré vendredi qu'elle allait rouvrir ses magasins en Ukraine à partir du 1er avril, citant les "circonstances" favorables du marché local. Cette réouverture devrait concerner dans un premier temps vingt magasins de la région de Kyiv, dont trois de l'enseigne Zara, ainsi que la reprise des ventes en ligne, a précisé le numéro un de la "fast-fashion" en termes de ventes. "La priorité du groupe continue d'être la sécurité de ses employés et clients", a annoncé l'entreprise dans un communiqué, confirmant des informations du Financial Times. Inditex a fermé ses magasins en Russie et en Ukraine en mars 2022 à la suite de l'invasion de l'armée russe et de l'imposition de sanctions occidentales. A lire aussi... Le groupe espagnol, qui possède aussi les marques Massimo Dutti et Pull&Bear comptait 72 magasins en Ukraine et 558 en Russie en 2019, selon un rapport annuel. Le géant de la vente en ligne a vendu ses magasins russes au groupe émirati Daher Group en 2022. Inditex ambitionne de rouvrir 50 magasins dans les prochains mois. Son rival suédois H&M a rouvert ses magasins en novembre dernier. (Reportage Corina Pons et Inti Landauro, Helen Reid à Londres; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)