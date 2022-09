Ukraine : "Il faut tout faire pour revenir à la table des négociations" (Macron)

PARIS, 22 septembre (Reuters) - La communauté internationale doit renouveler ses efforts pour amener la Russie à la table des négociations avec l'Ukraine, alors que le conflit est à un "point d'inflexion", a estimé Emmanuel Macron dans une interview à BFMTV diffusée jeudi.

"Nous voulons que l'Ukraine puisse résister, que l'Ukraine puisse restaurer sa souveraineté, que l'Ukraine et la Russie se remettent autour de la table des négociations et qu'on ait une paix négociée", a déclaré le président de la République. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)