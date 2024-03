Ukraine : Huit morts dans une attaque de drone russe à Odessa

ODESSA, Ukraine (Reuters) - Au moins huit personnes, dont un nourrisson et un enfant de deux ans, ont été tuées samedi dans une attaque de drone russe contre un immeuble d'habitation dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les autorités. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a estimé que ces morts auraient pu être évitées si l'Ukraine n'était pas confrontée à des retards dans les livraisons d'armes. "Lorsque des vies sont perdues et que des partenaires ne font que jouer à des jeux de politique intérieure ou se quereller, limitant nos capacités de défense, c'est impossible à comprendre", a-t-il dit. Volodimir Zelensky a également profité de son allocution quotidienne pour faire passer un message fort au nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky. A lire aussi... "Le chef d'état-major a carte blanche pour procéder à des changements au sein du personnel de l'armée, dans les quartiers généraux, pour tout changement", a dit le président ukrainien. "Le monde sait que le terrorisme peut être combattu", a dit Volodimir Zelensky. "Retarder l'approvisionnement en armes de l'Ukraine, en systèmes de défense antimissiles (nécessaires) pour protéger notre peuple, mène malheureusement à de telles pertes." Huit personnes ont été retrouvées dans les décombres et les secouristes cherchaient encore d'autres personnes sous les débris. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a indiqué que huit personnes avaient été blessées, dont une fillette de trois ans. Sur place, de la fumée s'échappait des décombres éparpillés sur le sol, là où le drone a arraché des pans de murs sur plusieurs étages du bâtiment. "Mon mari s'est précipité pour aider (...) puis j'ai vu des personnes sortir en courant et j'ai compris que des gens étaient morts là-dedans", a déclaré Svitlana Tkatchenko, qui habite dans un immeuble voisin. On pouvait également apercevoir des vêtements et des meubles dans la masse de béton et d'acier en ruine qui restait de l'immeuble. Les services d'urgence ukrainiens ont publié des photos montrant notamment un enfant décédé placé dans un sac mortuaire par les sauveteurs. "Il est impossible d'oublier! Il est impossible de pardonner", écrivent ces services, précisant que cinq personnes, dont un enfant, ont pu être secourus. (Reportage Iryna Nazarchuk à Odessa et Max Hunder à Kyiv, rédigé par Max Hunder; version française Claude Chendjou, Kate Entringer et Camille Raynaud)