Ukraine : Huit morts dans un bombardement contre un bâtiment de Kyiv

par James Mackenzie

KYIV (Reuters) - Des bombardements ont touché dimanche soir un centre commercial de la capitale ukrainienne Kyiv, faisant au moins huit morts, endommageant des bâtiments voisins et propageant de la fumée et des débris sur plusieurs centaines de mètres.

A la levée du jour lundi, les pompiers étaient à l'oeuvre pour éteindre de petits foyers de flammes et retrouver d'éventuels rescapés dans le quartier de Podil.

Six cadavres ont été extraits des décombres par les services de secours. D'après le parquet général ukrainien, au moins six personnes ont été tuées.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que la zone entourant le centre commercial servait de dépôt de munitions et de lieu pour recharger de multiples lance-roquette.

"Des armes de haute précision à longue portée ont détruit dans la nuit une batterie de lance-roquette ukrainiens et un dépôt de munitions dans un centre commercial non-fonctionnel", a dit Igor Konachenkov aux journalistes.

Il n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, contestée par des experts militaires.

Alors que l'armée russe a multiplié les frappes contre certains quartiers de Kyiv, les forces de défense de la capitale ukrainienne ont jusqu'à présent réussi à empêcher un assaut de grande ampleur similaire à celui de Marioupol ou de Kharkov, dans l'est du pays.

Toutefois des dizaines de civils ont été tués à Kyiv depuis le début, le 24 février, de ce que Moscou qualifie d'"opération spéciale" en Ukraine.

(Reportage James Mackenzie, avec Lidia Kelly, Ron Popeski et Pavel Polityuk; version française Myriam Rivet et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey et Tangi Salaün)