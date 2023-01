Ukraine : Frappes russes sur plusieurs régions

KYIV (Reuters) - L'armée russe a tiré plus de 20 missiles sur l'Ukraine samedi au cours d'une deuxième offensive aérienne d'envergure en l'espace de trois jours, ont annoncé les autorités ukrainiennes à la veille du nouvel an.

Selon le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, une personne, au moins, est décédée dans les bombardements qui ont visé la capitale ukrainienne, endommageant gravement un hôtel et un immeuble résidentiel, et un journaliste japonais a été blessé et hospitalisé. Des correspondants de Reuters ont entendu de fortes explosions à Kyiv qui se sont produites en deux vagues distinctes.

"Cette fois, l'attaque massive de missiles de la Russie vise délibérément des zones résidentielles, pas même nos infrastructures énergétiques", a écrit le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitro Kouleba sur Twitter après l'attaque.

Depuis le mois d'octobre, la Russie attaque les infrastructures vitales de l'Ukraine, provoquant des pannes majeures d'électricité.

"Ils se disent chrétiens (...) mais ils sont pour le diable. Ils sont pour lui et avec lui", a commenté le président ukrainien Volodimir Zelensky dans une allocation vidéo.

S'adressant aux Russes, Volodimir Zelensky a déclaré que Vladimir Poutine détruisait l'avenir de la Russie.

"Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne dans le monde ne vous pardonnera cela. L'Ukraine ne pardonnera pas", a-t-il dit, réitérant ses appels aux alliés pour qu'ils fournissent davantage de systèmes de défense anti-aériens.

"Le pays terroriste a lancé plusieurs salves de missiles. C'est leur manière de nous souhaiter une bonne année, mais nous allons persévérer", a déclaré de son côté Oleskiy Kouleba, gouverneur de la région de Kyiv.

D'autres villes ont également été touchées dans la région de Mykolaïv, dans le sud du pays, a déclaré le gouverneur local, Vitali Kim, précisant que six personnes ont été blessées.

A Khmelnytskyï, dans l'Ouest, deux personnes ont été blessées par une attaque de drone, a dit la présidence du pays.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 12 missiles de croisière, dont six dans la région de Kyiv, cinq dans la région de Jytomyr et un dans celle de Khmelnytskyï.

