Ukraine: Frappes russes contre un hôtel de Kharkiv, des blessés

(Reuters) - Deux missiles russes ont frappé mercredi soir un hôtel du centre-ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, faisant 11 blessés, dont un grave, a déclaré le gouverneur de la région. Des photos diffusées sur internet montrent plusieurs fenêtres soufflées, des balcons détruits et des gravats jonchant la rue. Les équipes de secours ont pénétré dans l'immeuble pour fouiller les décombres. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Sinehoubov, a déclaré sur Telegram que la frappe s'était déroulée vers 22h30 heure locale et que des missiles S-300 avaient été utilisés. "Neuf des blessés ont été transportés dans des établissements médicaux", a indiqué Oleh Sinehoubov. "L'un d'eux, un homme de 35 ans, se trouve dans un état grave." Des journalistes turcs qui effectuaient une visite dans la ville figurent parmi les blessés. "Un missile est tombé à côté de l'hôtel, près d'une clôture. L'autre a touché une annexe voisine", a dit Volodymyr Tymochko, chef de la police de Kharkiv, à la chaîne de télévision publique Suspilne. "Aucun soldat n'a jamais séjourné dans cet hôtel, c'est de notoriété publique à Kharkiv. (L'établissement) était utilisé par des journalistes." Oleksandr Filtchakov, chef du bureau du procureur de Kharkiv, a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram que 23 clients et huit membres du personnel se trouvaient dans l'hôtel lors des frappes. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que plusieurs maisons avaient été endommagées dans le quartier, ainsi qu'une usine et un concessionnaire automobile. Le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)