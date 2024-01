Ukraine: Frappes russes contre Kharkiv, 17 blessés

(Reuters) - Deux missiles russes ont frappé mardi une zone résidentielle dans le centre de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, faisant 17 blessés et provoquant des dégâts matériels, ont dit des responsables locaux. Des équipes de secours fouillaient les décombres à la recherche de blessés. Le maire de la ville a fait état de deux "puissantes explosions" et a indiqué qu'au moins dix habitations avaient été endommagées. Les services d'urgence ukrainiens ont déclaré sur Telegram que l'un des missiles avait touché un bâtiment de trois étages qui abritait auparavant un centre médical. Des incendies ont été éteints dans deux bâtiments et des immeubles résidentiels ont été endommagés. Le chef de la police de Kharkiv, Volodymyr Tymochko, a déclaré à la télévision publique ukrainienne Suspilne que l'un des missiles était tombé sur une route. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehoubov, a indiqué sur Telegram que 17 personnes avaient été blessées, dont deux grièvement. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov a déclaré sur Telegram que les missiles avaient frappé "précisément là où il n'y a pas d'infrastructure militaire, précisément là où se trouvent en fait des habitations" "Au moins dix bâtiments ont été endommagés. Les équipes de secours continuent de fouiller les décombres." Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a régulièrement été la cible d'attaques. La semaine dernière, 11 personnes ont été blessées après que des missiles russes ont frappé un hôtel de la ville. (Rédigé par Ron Popeski et Maria Starkova; version française Camille Raynaud)