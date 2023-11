Ukraine : Frappes de drones russes contre Kharkiv

2 novembre (Reuters) - Des drones russes ont visé des cibles civiles et provoqué un incendie tôt vendredi à Kharkiv et dans ses environs, ont indiqué des responsables ukrainiens, précisant qu'ils tentaient de déterminer si les frappes avaient fait des victimes. Le gouverneur de la région, Oleh Synehoubov, a déclaré sur Telegram que des infrastructures civiles avaient été prises pour cible à Kharkiv. Une autre ville de cette région de l'est de l'Ukraine a été visée, a-t-il ajouté. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a dit que l'incendie était en train d'être maîtrisé. (Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)